Образование 21 ноября 2023, 14:00 Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана до 1000 Путин: в России увеличат квоту на обучение студентов из Таджикистана РИА «Новости»

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Россия намерена увеличить квоту на обучение студентов из Таджикистана с 2024 по 2025 год. Количество мест расширят до 1000, заявил президент Владимир Путин во время переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве.

«Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан — 900 тысяч человек. Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек», — указал Путин.

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Российский лидер напомнил своему коллеге, что в прошлом году они совместно открыли пять школ в Таджикистане. Там детям в том числе преподают русский язык. Путин подчеркнул, что государство выделит дополнительные средства на учебники для этих учебных заведений.

«В этом году и в последующие годы правительство России выделит по 200 миллионов рублей на учебники для этих школ. Знаю, что их не хватает. Решение принято», — заявил глава государства.

Он также поблагодарил Рахмона за внимание, которое тот уделяет развитию русского языка и отношениям с Россией.

Президент Таджикистана прибыл в Москву с официальным визитом во вторник, 21 ноября. Его встретили в аэропорту с почетным караулом.

Рахмон и Путин обсудят развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, главы государств планируют обменяться мнениями о региональной и международной повестках. По итогам встречи стороны подпишут ряд двусторонних документов, указали в Кремле.