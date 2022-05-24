Россия откажется от Болонской системы высшего образования
Глава Минобрнауки Фальков объявил об отказе от Болонской системы высшего образования
Россия разработает собственную систему высшего образования, которая заменит действующую сейчас Болонскую. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Он подчеркнул, что двухуровневая Болонская система, состоящая из бакалавриата и магистратуры, — это уже пройденный этап.
«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил министр.
Болонская система высшего образования действует сейчас в 49 странах. Россия перешла на новый формат обучения студентов в 2003 году. Система предусматривает два уровня: четыре года бакалавриата и два года магистратуры.