Россия откажется от Болонской системы высшего образования

Россия разработает собственную систему высшего образования, которая заменит действующую сейчас Болонскую. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Он подчеркнул, что двухуровневая Болонская система, состоящая из бакалавриата и магистратуры, — это уже пройденный этап.

«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил министр.

Болонская система высшего образования действует сейчас в 49 странах. Россия перешла на новый формат обучения студентов в 2003 году. Система предусматривает два уровня: четыре года бакалавриата и два года магистратуры.