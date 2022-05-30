Россия может разорвать научно-образовательные связи с США

Минобрнауки и Министерство иностранных дел России изучают возможность прекращения либо приостановки научно-образовательных связей с США. Анализируется нормативно-правовая база соглашений двух стран в этой сфере, сообщили «Известиям» в кабмине.

Документы находятся в закрытом доступе. Пока отсутствуют данные о том, действие каких именно соглашений может быть прекращено по инициативе России, а какие изучаются лишь на предмет расторжения при суровой необходимости или по инициативе американской стороны.

Среди документов, подписанных в рамках сотрудничества России и США в научно-образовательной сфере, — соглашение о научно-техническом сотрудничестве (действует с 1993 года, продлено до 2025-го), Меморандум о взаимопонимании между правительствами о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ (1998 год), Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и Минторговли США о сотрудничестве в области технологий и инноваций (2004 год), Меморандум о взаимопонимании между Минобрнауки России и США о расширении сотрудничества и обменов в области образования (2006 год). Также действует Соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики между Минобрнауки России и Национальным научным фондом и Геологической службой МВД США (2012 год).