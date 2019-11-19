Россия и Словакия подписали документ о взаимном признании дипломов и ученых степеней

Глава Минобразования РФ Михаил Котюков заявил, что подписание нового соглашения значительно облегчит жизнь тем, кто получил образование в одной стране, а проживает в другой. Также он отметил, что у абитуриентов появится больший выбор.

«Открывает возможность учиться в России и, вернувшись домой, получить признание своего диплома и иметь возможность работать по самым современным, самым передовым профессиям», — пояснил министр.

Также он обратил внимание на скорое окончание меморандума о сотрудничестве министерств. По его словам, уже утвержден текст нового соглашения, которое «позволит продолжить совместные исследования уже со следующего года».