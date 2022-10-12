Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом | 360°

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Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом

Минпросвещения России запустит вместо WorldSkills новый чемпионат

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Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей. В планах ведомства заменить ушедший из страны WorldSkills.

Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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«С 2023 года предложено внедрить новую концепцию развития Национального чемпионатного движения по профессиональному мастерству ‎для обучающихся по программам среднего профессионального образования, включая систему чемпионатов различных уровней», — отмечено в пояснительной записке к проекту.

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Итогом нового движения должен стать национальный чемпионат по профмастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге. Также планируется проводить чемпионат «Профессионального мастерства» в Хабаровске.

WorldSkills International в марте перенес чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой европейский город, а также временно приостановил членство WorldSkills Russia.

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