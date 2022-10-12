Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом | 360°

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Образование
12 октября 2022, 02:54
Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом
Мир
12 октября 2022, 02:32
Глава МИД Саудовской Аравии оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
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Мир
12 октября 2022, 02:12
Более 750 человек заболели холерой в Сирии
Власть
12 октября 2022, 02:10
Президент ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в кроссовках
Эксклюзив
12 октября 2022, 02:09
«Подсушили его». Пластический хирург раскрыл секрет спортивного торса Давы
Власть
12 октября 2022, 02:05
Глава ОАЭ выразил готовность выступить посредником в переговорах России и Украины
Важное
12 октября 2022, 02:03
Британию заподозрили в причастности к подрыву Крымского моста. Но ее роль в теракте могли преувеличить
Спецоперация
12 октября 2022, 01:42
Украина оценила масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Криминал
12 октября 2022, 01:10
Суд арестовал стрелявшего в полицейских на западе Москвы