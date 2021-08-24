Роспотребнадзор заявил, что по закону учителя не обязаны носить маски

Требований к учителям о ношении масок в санитарном законодательстве не было и нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в ходе встречи с педагогами и директорами школ предложил отменить обязательное ношение масок для учителей. Но в санитарном ведомстве напомнили, что таких требований к школьным преподавателям в федеральном законодательстве никогда не было предусмотрено.

Столичный градоначальник признался, что не знает, нужно ли учителям обязательно носить маски, ведь дети в классе сидят без них. Он пообещал, что такие требования переведут с обязательного на рекомендательный характер. Собянин также отметил, что в Москве уже около 80% преподавателей сделали прививку от коронавируса. Поэтому они могут работать и без маски, подытожил мэр.

Все российские вузы готовы начать учебный год в очной форме, заявил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако он допустил, что при необходимости обучение смогут перевести и на дистанционный формат.