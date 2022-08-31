Роспотребнадзор разъяснил запрет на использование смартфонов в школах

Минпросвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках. Ограничения, напомнили в Роспотребнадзоре, были и раньше — новых правил никто не вводил.

«В ответ на многочисленные запросы, поступившие в Роспотребнадзор, подготовили небольшое разъяснение. СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Запрет на смартфоны ввели из-за их негативного влияния на здоровье детей. Когда ребенок смотрит на маленький экран устройства, нагрузка на его органы зрения повышается. В отдельных случаях использование мобильного телефона может привести к нарушении осанки.

«Дополнительно отметим, что применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах запретят пользоваться смартфонами на уроках.