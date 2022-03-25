Роспотребнадзор принял решение отменить ряд противоэпидемических мер в школах

В школах отменили ряд противоэпидемических мер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Теперь в школах не обязательно придерживаться разного расписания уроков и перемен. Сделано это было для того, чтобы снизить контакты между учащимися, передал RT.

«Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета; отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой», — заявили в ведомстве.