Роспотребнадзор объяснил требования к весу школьного портфеля

Учащиеся первых и вторых классов не должны носить портфели тяжелее 1,5 килограммов. Это рекомендация Роспотребнадзора.

«Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют», — сообщили представители Роспотребнадзора. Их слова приводит РИА «Новости».

Школьникам постарше можно носить портфели весом до двух килограммов, это касается учащихся третьих-четвертых классов. Пяти- и шестиклассникам разрешено загружать портфель до 2,5 килограммов. Вес рюкзаков с учениками школьников седьмых и восьмых классов не должен превышать 3,5 килограмма, девятых, десятых и одиннадцатых классов — 4 килограмма. При этом сам рюкзак или сумка, в которой ученики носят школьные принадлежности, также должен иметь ограничения по весу. Для младших школьников — не более 700 граммов, для средних и старших — не более килограмма.

Рекомендации есть не только по весу, но также по составу и форме портфелей. Для самых маленьких рюкзаки должны быть с формоустойчивой спинкой и из водоотталкивающей ткани. Важно наличие светоотражающих элементов и контрастных цветов.