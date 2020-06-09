Роспотребнадзор не исключил возвращения очного обучения в школах с 1 сентября
«Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября», — привел ТАСС цитату главы надзорного ведомства.
По словам Поповой из-за начала пандемии коронавирусной инфекции во всем мире без привычной формы обучения остались более миллиарда школьников.
Учеников российских школ начали переводить на дистанционные занятия, начиная с 14 марта после рекомендации министерства просвещения. Долго было непонятно, как ученикам девятых и 11-х классов сдавать экзамены.
В итоге Основной государственный экзамен отменили. А Единый государственный экзамен разрешили сдавать только тем выпускникам, кто планирует поступление в вуз. Остальные получат аттестаты с итоговыми оценками за год.
Аттестационные экзамены для выпускников школ пройдут с 3 по 23 июля.
Роскачество уже выпустило предупреждение, что всем школьникам стоит рассчитывать только на собственные знания и не пользоваться на экзамене платными сайтами с «ответами». Проверка показала, что за организацией подобных «магазинов» стоят мошенники.