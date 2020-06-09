Роспотребнадзор не исключил возвращения очного обучения в школах с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября вероятно смогут вернуться к стандартной, очной форме обучения. Такой надеждой поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президентского Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Возвращаться в школу мы будем, надеемся, как положено, 1 сентября», — привел ТАСС цитату главы надзорного ведомства.

По словам Поповой из-за начала пандемии коронавирусной инфекции во всем мире без привычной формы обучения остались более миллиарда школьников.

Учеников российских школ начали переводить на дистанционные занятия, начиная с 14 марта после рекомендации министерства просвещения. Долго было непонятно, как ученикам девятых и 11-х классов сдавать экзамены.

В итоге Основной государственный экзамен отменили. А Единый государственный экзамен разрешили сдавать только тем выпускникам, кто планирует поступление в вуз. Остальные получат аттестаты с итоговыми оценками за год.

Аттестационные экзамены для выпускников школ пройдут с 3 по 23 июля.

Роскачество уже выпустило предупреждение, что всем школьникам стоит рассчитывать только на собственные знания и не пользоваться на экзамене платными сайтами с «ответами». Проверка показала, что за организацией подобных «магазинов» стоят мошенники.