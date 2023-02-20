20 февраля 2023, 23:30
Роспотребнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ-2023
Обществознание стало самым популярным дополнительным предметом на ЕГЭ-2023
Представители Роспотребнадзора рассказали, какие предметы стали самыми популярными на ЕГЭ в 2023-м году. Чаще всего в текущем году школьники выбирали обществознание. Об этом сообщило РИА ФАН.
Кроме того, в ведомстве отметили рост популярности информатики. В сравнении с прошлым годом количество учеников, желающих сдавать этот предмет, увеличилось на 3%.
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«Этот факт связан с высокой востребованностью профессий в сфере IT», — рассказали в Роспотребнадзоре.
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Порядка 16% выпускников выбрали историю и физику, а 15% — иностранный язык. Литературу решили сдавать 10% человек, а 3% — географию.
ЕГЭ
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