Роспотребнадзор допустил отмену аккредитации вузов

Глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов заявил, что аккредитация вузов может быть отменена. Об этом он сказал в рамках Всероссийского совещания о совершенствовании госрегламентации образовательной деятельности, которое прошло с ректорами вузов.

«Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю, совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена. Подчеркиваю: возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки подготовки обучающихся», — сказал Кравцов.

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Он отметил, что сейчас регламентация образовательной деятельности включает в себя всего три направления: лицензирование, аккредитация и государственный контроль в сфере образования.

Кравцов пояснил, что в рамках этой модели организация проводит плановые и внеплановые проверки. Однако в будущем он предложил заняться развитием профилактики нарушений, которые могут совершать вузы, а не их выявлением.

Кроме того, он предложил изменить меру воздействия — и не лишать аккредитации весь вуз, а точечно воздействовать на конкретных нарушителей.