Школьники довольно долго находились на дистанционном обучении из-за пандемии. В связи с этим не стоит ожидать роста средних баллов по экзаменам, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Я думаю, что роста [средних баллов] не будет, примерно цифры будут соизмеримы с прошлым годом. По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже. Но мы делаем все, чтобы это не произошло, есть много нововведений, в том числе на наших сайтах», — привел ТАСС слова Музаева.

Глава ведомства добавил, что сейчас сложно предугадать результаты экзаменов. При этом он предположил, что в 2021 году будет примерно столько же выпускников с высокими баллами по ЕГЭ, сколько насчитывалось в прошлом году.

«Большие переживания насчет трех-четырех регионов, включая Москву, в которых дистанционное обучение продолжалось достаточно долго», — отметил глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что в школах остальных субъектов практически не было дистанционного обучения. Детей отправляли домой, только если в классе кто-то заболевал ковидом. Учащихся в этом году ждут новые правила сдачи ЕГЭ. Теперь его придется сдавать только тем, кто планирует поступать в вуз. Для всех остальных введут государственный выпускной экзамен.