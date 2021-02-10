Рособрнадзор ввел дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ

Дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ в июле ввели для школьников, которые не смогут сдать экзамены в связи с пандемией. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ведомстве ранее назвали даты сдачи единого государственного экзамена. В 2021 году ЕГЭ стартует с экзаменов по химии, литературе и географии, которые будут проводиться 31 мая. Самый массовый ЕГЭ — по русскому языку — будет проходить 3 и 4 июня.

Глава Рособрнадзора предположил, что по причине того, что в прошлом году из-за пандемии российские школьники довольно долго находились на дистанционном обучении, ожидать роста средних баллов по ЕГЭ в этом году не стоит. Однако Музаев отметил, что число выпускников с высокими баллами в 2021 году будет примерно таким же, как и годом ранее.

В Рособрнадзоре ранее сообщили, что итоговое собеседование по русскому языку среди учащихся девятых классов школ будет проходить в очной форме в 70% российских регионов. В остальных субъектах собеседование будет проходить в комбинированной форме с использованием дистанционных технологий. Основной день сдачи — 10 февраля, дополнительные — 10 марта и 17 мая.