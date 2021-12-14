Рособрнадзор придумал замену ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что ЕГЭ сможет заменить портфолио
Портфолио ученика, собранное им за годы обучения, сможет заменить ЕГЭ. Как именно это может произойти, объяснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один „файл“», — сказал он ходе интервью для «Российской газеты».
Значение портфолио вырастет примерно к 2030 году. Оно может стать таким весомым, что позволит поступить в вуз даже с невысокими баллами по ЕГЭ.
Музаев отметил, что в случае реализации такой идеи школьникам нужно будет собирать свидетельства о своих достижениях уже со средних классов. В таком случае у детей будет мотивация участвовать в волонтерских программах, заниматься творчеством и спортом — если за подобную деятельность будут давать очки, упрощающие поступление в университет.
Сейчас, по словам чиновника, соревнования, в которых принимают участие ученики младшей школы, никак не засчитываются, поэтому многие не хотят в них участвовать. Корректировка такого подхода могла бы мотивировать школьников дополнительно развиваться.