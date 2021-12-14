Рособрнадзор придумал замену ЕГЭ

Портфолио ученика, собранное им за годы обучения, сможет заменить ЕГЭ. Как именно это может произойти, объяснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один „файл“», — сказал он ходе интервью для «Российской газеты».

Значение портфолио вырастет примерно к 2030 году. Оно может стать таким весомым, что позволит поступить в вуз даже с невысокими баллами по ЕГЭ.

Музаев отметил, что в случае реализации такой идеи школьникам нужно будет собирать свидетельства о своих достижениях уже со средних классов. В таком случае у детей будет мотивация участвовать в волонтерских программах, заниматься творчеством и спортом — если за подобную деятельность будут давать очки, упрощающие поступление в университет.

Сейчас, по словам чиновника, соревнования, в которых принимают участие ученики младшей школы, никак не засчитываются, поэтому многие не хотят в них участвовать. Корректировка такого подхода могла бы мотивировать школьников дополнительно развиваться.