Рособрнадзор предупредил о последствиях в случае полного отказа от ЕГЭ

Предложение полностью отказаться от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным, заявили в Рособрнадзоре. В ведомстве предупредили, что это может привести к снижению качества образования, сообщило РИА «Новости».

Полный отказ от итоговой аттестации в форме ЕГЭ может снизить качество образования, так как единые подходы к экзаменам, принятые на федеральном уровне, мотивируют школьников к учебе, пояснили в Рособрнадзоре. ЕГЭ при этом уже подтвердил свою востребованность как эффективный механизм при отборе абитуриентов в вузы, подчеркнули в ведомстве.

Рособрнадзор также заявил, что говорить о падении интереса к ЕГЭ среди выпускников, которые не собираются поступать в вузы, пока преждевременно. Ведомство указало, что за время пандемии от сдачи ЕГЭ отказались только 10% учеников 11-х классов.

Депутаты ранее внесли в Госдуму законопроект, предложив сделать ЕГЭ добровольным.

Победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» Алихан Динаев ранее рассказал, когда школьникам лучше начинать готовиться к ЕГЭ. Он заверил, что беспокоиться об этом нужно не раньше 11-го класса.