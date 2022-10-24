Рособрнадзор откажется от доставки экзаменационных материалов на CD-дисках | 360°

Образование 24 октября 2022, 17:59 Рособрнадзор откажется от доставки экзаменационных материалов на CD-дисках Рособрнадзор к 2023 году откажется от доставки экзаменационных материалов на CD-дисках РИА "Новости"

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки к 2023 году полностью откажется от передачи экзаменационных материалов путем записи на CD-диски, задания станут пересылать в интернете. Об этом сообщил заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский, его слова привела привела пресс-служба ведомства.

«Передача всех экзаменационных материалов в места проведения экзаменов будет идти по сети Интернет, от доставки CD-дисками откажемся», — сообщил Круглинский.

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Предполагается, что Рособрнадзор оставит в прежнем виде нормативную базу проведения государственной итоговой аттестации, экзамены ОГЭ и ЕГЭ пройдут в соответствии с нынешними порядками.

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Исключения сделают лишь для четырех новых регионов России — по аналогии с Севастополем и Крымом. Им предоставят переходный период, в течение которого сдача ЕГЭ не будет обязательной формой итоговой государственной аттестации для выпускников.

Ранее сообщалось, что в единый государственный экзамен по истории включат задания по специальной операции на Украине.