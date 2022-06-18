Рособрнадзор: отказ от Болонской системы не станет катастрофой для российского высшего образования

Высшее образование в России не окажется в катастрофической ситуации из-за отказа от Болонской системы. Таким мнением с журналистами ТАСС поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он заявил об этом во время интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Поэтому отказываться от того, к чему мы так и не пришли, я думаю, здесь не будет катастрофы», — заявил Музаев.

По его словам, российское высшее образование так и не стало полноценным участником международной системы. Также он отметил, что представители России также не выражали энтузиазма в вопросах интеграции в Болонскую структуру. Особенно в момент, когда они поняли, что «есть спорные вещи». К тому же, в России сложилась своя система образования.

«Национальная система образования, о которой сейчас все начали говорить, у нас всегда была. Мы независимость в этом направлении никогда не теряли», — отметил Музаев

Также он призвал не запутывать подобными общественными дискуссиями всех участников высшего образования в России — от преподавателей до родителей абитуриентов.