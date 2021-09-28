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    28 сентября 2021, 10:18

    Рособрнадзор отчитался об оптимизации количества контрольных

    Наза Салех Захи

    Рособрнадзор заявил, что провел работы по оптимизации числа контрольных и проверочных в школах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Рособрнадзор отчитался об оптимизации количества контрольных

    «В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — рассказали в Рособрнадзоре.

    В понедельник, 27 сентября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин заявил, что число проверочных и контрольных работ в российских школах нужно сократить. Этим вопросом будут заниматься Рособрнадзор, Министерство просвещения, а также региональные власти.

    Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний. При этом нужно учитывать актуальность задач мониторинга качества образования. За выполнение указа ответственны министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Доклад по данному поручению надо предоставить до 1 июля 2022 года.

    Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал о целях всероссийских проверочных работ (ВПР), написал RT.