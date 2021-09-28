Рособрнадзор отчитался об оптимизации количества контрольных

Рособрнадзор заявил, что провел работы по оптимизации числа контрольных и проверочных в школах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — рассказали в Рособрнадзоре.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин заявил, что число проверочных и контрольных работ в российских школах нужно сократить. Этим вопросом будут заниматься Рособрнадзор, Министерство просвещения, а также региональные власти.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний. При этом нужно учитывать актуальность задач мониторинга качества образования. За выполнение указа ответственны министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Доклад по данному поручению надо предоставить до 1 июля 2022 года.

Ранее директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко рассказал о целях всероссийских проверочных работ (ВПР), написал RT.