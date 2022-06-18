Рособрнадзор назвал некорректной параллель между отменой ЕГЭ и отказом от Болонской системы

Отмена ЕГЭ и отказ от Болонской системы — не связанные между собой события. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он пообщался с изданием на полях Петербургского международного экономического форума.

«ЕГЭ не является частью Болонской системы. Это путаница в головах. Обсуждать отмену того, что не является частью, некорректно», — отметил Музаев.

По его словам, подобные разговоры не соответствуют юридической реальности. Музаев отметил, система выпускного вступительного экзамена в формате ЕГЭ действительно сформировалась на момент подписания Болонского соглашения. Эти события совпали на временном отрезке, поэтому часть непрофильных специалистов связали их в одно. Музаев подчеркнул, что на самом деле это «две разные сущности».

Также глава Рособрнадзора подчеркнул, что об отмене ЕГЭ в России пока речи не идет. По его словам, общественные дискуссии на этот счет являются «популистскими».