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    18 июня 2022, 08:09

    Рособрнадзор назвал некорректной параллель между отменой ЕГЭ и отказом от Болонской системы

    Глава Рособрнадзора заявил, что нельзя связывать отмену ЕГЭ и отказ от Болонской системы

    Анна Усачева

    Отмена ЕГЭ и отказ от Болонской системы — не связанные между собой события. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Рособрнадзор назвал некорректной параллель между отменой ЕГЭ и отказом от Болонской системы

    Он пообщался с изданием на полях Петербургского международного экономического форума.

    «ЕГЭ не является частью Болонской системы. Это путаница в головах. Обсуждать отмену того, что не является частью, некорректно», — отметил Музаев.

    По его словам, подобные разговоры не соответствуют юридической реальности. Музаев отметил, система выпускного вступительного экзамена в формате ЕГЭ действительно сформировалась на момент подписания Болонского соглашения. Эти события совпали на временном отрезке, поэтому часть непрофильных специалистов связали их в одно. Музаев подчеркнул, что на самом деле это «две разные сущности».

    Также глава Рособрнадзора подчеркнул, что об отмене ЕГЭ в России пока речи не идет. По его словам, общественные дискуссии на этот счет являются «популистскими».