«Роснефть» выпустила экологический атлас «Черное и Азовское моря»
Шесть глав атласа расскажут о географии, истории исследований, экономическом потенциале и экологии. Последней создатели уделили особое внимание. Ведь экосистемы морей, вовлеченных в хозяйственную деятельность, неизбежно меняются. Особое внимание команда из экспертов, кандидатов и докторов наук уделила морским млекопитающим.
На сегодняшний день совместно с Институтом океанологии РАН «Роснефть» организовала уже две экспедиции для полноценного исследования дельфинов. Вместе с животными ученые преодолели около тысячи километров вдоль побережья Краснодарского края. 20 кандидатов и восемь докторов наук проделали работу, которая не велась здесь уже почти 30 лет.
В атласе собраны все данные о морях за последние 100 лет. В ходе мероприятия атлас презентовали школьникам и студентам Сочи. Скоро там же пройдет городской онлайн-фестиваль, приуроченный к Международному дню Черного моря.
В электронном варианте атлас уже доступен для свободного скачивания.