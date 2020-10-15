«Роснефть» выпустила экологический атлас «Черное и Азовское моря»

«Роснефть» представила в Сочи уникальный атлас. В нем есть все об экологии Черного и Азовского морей. Это научное издание стало четвертым в цикле книг о водоемах России.

Шесть глав атласа расскажут о географии, истории исследований, экономическом потенциале и экологии. Последней создатели уделили особое внимание. Ведь экосистемы морей, вовлеченных в хозяйственную деятельность, неизбежно меняются. Особое внимание команда из экспертов, кандидатов и докторов наук уделила морским млекопитающим.

На сегодняшний день совместно с Институтом океанологии РАН «Роснефть» организовала уже две экспедиции для полноценного исследования дельфинов. Вместе с животными ученые преодолели около тысячи километров вдоль побережья Краснодарского края. 20 кандидатов и восемь докторов наук проделали работу, которая не велась здесь уже почти 30 лет.

В атласе собраны все данные о морях за последние 100 лет. В ходе мероприятия атлас презентовали школьникам и студентам Сочи. Скоро там же пройдет городской онлайн-фестиваль, приуроченный к Международному дню Черного моря.

В электронном варианте атлас уже доступен для свободного скачивания.