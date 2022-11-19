19 ноября 2022, 15:41
Роль преподавателей высшей школы назвали важной в воспитании молодежи
Президент России Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником. Его учредили в России в прошлом году. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Вы выбрали для себя нелегкую, но благородную и очень важную профессию, требующую от человека педагогического таланта, самоотдачи и безграничной преданности избранному делу, а главное — душевной щедрости, чуткости и терпения», — обратился к преподавателям глава государства.
Реклама
Он отметил, что преподаватели вузов «вдохновляют молодых людей на достижение поставленных целей, заряжают их энергией, стремлением к новым знаниям, уверенностью в себе и собственных силах, помогают состояться в самых разных сферах деятельности».
Реклама
Путин пожелал всем преподавателям здоровья, успехов и всего самого доброго.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю почетное звание «Город воинской славы». Он также указал на необходимость тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны на территории России. Путин заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за размывания ценностей и насаждения исторических мифов. Это, по его словам, и произошло с Украиной.
Праздники
Молодежь
Учителя
Владимир Путин
Реклама
Реклама