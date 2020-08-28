«Вполне вероятно, что данная форма останется и в дальнейшем не как единственное правило проведения собраний, но и в случае, когда его нужно провести по плану, нет моментов, которые обязательно нужно обсуждать при всех… Большинство родителей восприняли эту новость с удовольствием», — рассказала Волынец.

По ее мнению, дистанционные родительские собрания удобнее традиционных с организационной точки зрения. К онлайну смогут присоединиться больше родителей, потому что не всегда все могут уйти с работы в назначенное в школе время. К тому же, иногда на собрание приходит только один взрослый, а в дистанционном формате могут участвовать оба родителя, бабушки и дедушки. При воспитании ребенка важно, чтобы все родственники были в курсе происходящего.

Недостатки онлайн-собраний можно компенсировать личными встречами родителей и учителей, считает член Общественной палаты. Познакомиться с преподавателем лично, посмотреть ему в глаза можно, когда ребенка отводят в школу. Никто не отменял также и персональные встречи педагогов и родителей при возникновении вопросов.