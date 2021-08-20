Родительские собрания будут проводить онлайн в ХМАО

Родительские собрания в школах ХМАО будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина.

Такая мера принята из-за эпидемической ситуации в регионе. «Учитывая, что родительские собрания это не образовательный процесс, то мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — считает Дренин. Губернатор округа Наталья Комарова рассказала, что также пройдет онлайн-вебинар для родителей, на котором расскажут, как без стресса вовлечься в начало учебного года.