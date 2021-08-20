20 августа 2021, 17:29
Родительские собрания будут проводить онлайн в ХМАО
Родительские собрания в школах ХМАО будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина.
Такая мера принята из-за эпидемической ситуации в регионе.
«Учитывая, что родительские собрания это не образовательный процесс, то мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — считает Дренин.
Губернатор округа Наталья Комарова рассказала, что также пройдет онлайн-вебинар для родителей, на котором расскажут, как без стресса вовлечься в начало учебного года.