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    20 августа 2021, 17:29

    Родительские собрания будут проводить онлайн в ХМАО

    Дарья Морозова

    Родительские собрания в школах ХМАО будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина.

    Такая мера принята из-за эпидемической ситуации в регионе.

    «Учитывая, что родительские собрания это не образовательный процесс, то мы считаем правильным придерживаться такого подхода», — считает Дренин.

    Губернатор округа Наталья Комарова рассказала, что также пройдет онлайн-вебинар для родителей, на котором расскажут, как без стресса вовлечься в начало учебного года.