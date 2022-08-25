Родителям рассказали, как улучшить качество школьных завтраков и обедов

Бесплатное питание гарантировано для всех школьников, такое поручение уже подписал президент РФ Владимир Путин. Однако важно, чтобы еда устраивала как школьников, так и их родителей. «360» разбирался, как родители могут улучшить качество школьных завтраков и обедов.

Сейчас в российских школах родители могут приходить и проверять, чем питаются их дети. Однако не все взрослые знают, на что именно надо обращать внимание во время таких проверок, рассказала ответственный секретарь Саратовского областного отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова.

«Мало прийти, посмотреть и попробовать, и знать еще, что смотреть и как пробовать. Важно еще довести до сведения других родителей, администрации школы, поставщика, что не устраивает родителя, что не устраивает ребенка. Ведь родитель — это самый главный представитель наших детей. И кто, если не родитель, будет отстаивать позицию ребенка», — пояснила Кривенцова.

Все минусы, которые родители заметят при проверках, нужно донести до общественного или управляющего советов, а также школьной администрации. Если реакции со стороны школы нет, надо донести информацию до вышестоящих организаций — управления или департамента образования. Они также несут ответственность за то, чтобы качество питания в школах было соответствующее.

Холодной еды быть не должно

Кривенцова отметила, что в организации питания очень много разных факторов. Важно не только приготовить вкусную и полезную еду, но и вовремя привести детей на завтрак или обед. За то, чтобы доставить в столовую учеников младших классов, отвечает учитель. А дети постарше должны самостоятельно распределять время, чтобы вовремя приходить в столовую.

Большое значение имеют также процесс приготовления пищи и первоначальная температура блюда.

«Здесь очень важно соблюсти все правила в организации питания всем участникам — и учителям, и поварам, и тем, кто накрывает столы, и самим детям тоже не задерживаться и приходить по расписанию», — подчеркнула она.

Кривенцова отдельно выделила нормы соблюдения СанПИНа по количеству времени, которое должны выделять ребенку на обед.

«Это <...> не менее 20 минут. Никакие ни пять, ни 10, ни 15», — уточнила Кривенцова.