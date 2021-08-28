Родителям предложили поучаствовать в подготовке проектных решений по капремонту школ

Родители вместе с детьми-школьниками смогут принять участие в подготовке проектных решений по капитальному ремонту российских школ. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщил ТАСС.

Министр рассказал, что со следующего года начнется большая программа по капремонту школьных зданий. Об этом просили многие родители и учителя. В следующем году будет отремонтировано порядка 1,5 тысячи школьных зданий. Еще 7,3 тысячи школьных зданий пройдут капительный ремонт — это будут почти новые пространства, отметил Кравцов.

«Мы очень надеемся, что родители вместе со своим детьми, с учениками, примут участие в подготовке проектных решений, какой должна быть обновленная школа», — сказал он.

В этом году все школы готовы к приему 17 миллионам школьников. День знаний, пройдет очно, в традиционном формате. В субботу прошло традиционное Общероссийское родительское собрание.

Кравцов ранее опроверг информацию о недопуске детей без вакцинации от коронавируса на школьные занятия. Он напомнил, что в России еще не зарегистрирована вакцина для детей.