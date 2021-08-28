facebook_pixel
    28 августа 2021, 14:53

    Родителям предложили поучаствовать в подготовке проектных решений по капремонту школ

    Анастасия Калинина

    Родители вместе с детьми-школьниками смогут принять участие в подготовке проектных решений по капитальному ремонту российских школ. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщил ТАСС.

    Родителям предложили поучаствовать в подготовке проектных решений по капремонту школ

    Министр рассказал, что со следующего года начнется большая программа по капремонту школьных зданий. Об этом просили многие родители и учителя. В следующем году будет отремонтировано порядка 1,5 тысячи школьных зданий. Еще 7,3 тысячи школьных зданий пройдут капительный ремонт — это будут почти новые пространства, отметил Кравцов.

    «Мы очень надеемся, что родители вместе со своим детьми, с учениками, примут участие в подготовке проектных решений, какой должна быть обновленная школа», — сказал он.

    В этом году все школы готовы к приему 17 миллионам школьников. День знаний, пройдет очно, в традиционном формате. В субботу прошло традиционное Общероссийское родительское собрание.

    Кравцов ранее опроверг информацию о недопуске детей без вакцинации от коронавируса на школьные занятия. Он напомнил, что в России еще не зарегистрирована вакцина для детей.