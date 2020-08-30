Родителям посоветовали сразу сообщать в прокуратуру о поборах в школе

«По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры», — отметил он.

Кроме того, об этом нужно также предупредить местные органы управления образованием и в Минпросвещения.

Если информация подтвердится, Минпросвещения вместе с руководителями субъектов Федерации будет принимать определенные кадровые решения. Причем под сведениями понимаются именно факты, а не слухи, подчеркнул Семченко.

Ранее про перечисления высказался заслуженный учитель России Александр Снегуров. С ними надо быть особенно осторожными, предупредил историк. Для этой процедуры необходимо обращаться в управляющий совет и оформлять документы. Все подарки и перечисления должны обговариваться с администрацией, в некоторых случаях необходимо даже издавать распоряжение.

Не молчать о поборах в школе уже призывала адвокат Наталья Аксенова. Она рекомендовала сразу же пресекать незаконные сборы денег. Взрослые должны незамедлительно принести доказательства в управление образования и прокуратуру.