Родителям дали советы по борьбе со стрессом у детей перед экзаменами
Предстоящие выпускные экзамены не стоит воспринимать как некое судьбоносное событие, от котого зависит вся будущая жизнь. Такой совет дал психотерапевт Гурген Хачатурян, сообщила «Российская газета».
Время, отведенное на подготовку к экзамену, необходимо правильно организовать. Для этого надо соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться и иногда отвлекаться от учебы.
«Самый важный совет тем, чьи дети готовятся к экзаменам — не драматизировать. Не нужно делать из этого события нечто судьбоносное», — порекомендовал психолог.
Недопустимы сравнения со сверстникам, например, «почему кто-то написал пробный экзамен на 100 баллов, а ты только на 70». Также взрослые должны забыть фразы, как «не сдашь экзамены — пойдешь дворником работать» или «ты недостаточно готовишься к самому главному дню своей жизни».
Родители обязаны поддерживать детей, готовящихся к экзамену, написал «Политэксперт». А фокусироваться на избавлении ребенка от стресса не нужно, поскольку стрессовая ситуация в виде экзаменов никуда не денется.