Родителям дали советы, как подготовить ребенка к школе

Педагог-психолог МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Владивостока Антонина Логинова дала некоторые советы родителям, как подготовить ребенка к первому классу. Об этом написал «ФедералПресс».

«Очень важно, чтобы у ребенка был позитивный настрой, и чтобы поход в школу у него вызывали только приятные эмоции. 1 сентября для детей должно быть праздником, которое оно будет ждать с нетерпением», — говорит психолог.

Логинова посоветовала приучать ребенка к раннему подъему, а также не заставлять делать домашние задания, поскольку он может потерять желание ходить в школу.

«За 2-3 недели можно начать приучать будущего первоклассника к новому режиму. Для этого можно каждую неделю или пять дней вставать на полчаса — час раньше. Сдвигайте стрелку будильника постепенно, в том темпе, в котором это комфортно вам и ребенку. Кому-то легче за неделю решительно начать подъемы в 7 утра, а кому-то легче с начала августа постепенно привыкать просыпаться все раньше», — сообщила специалист.