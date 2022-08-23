Родители захотели научить школьников китайскому языку

Каждый четвертый среди родителей дошкольников (24%), хотели бы, чтобы их ребенок изучал китайский язык. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

На первом месте по-прежнему остается английский язык, за него проголосовали 80% родителей. На втором месте идет французский, его поддержали 26% респондентов. Третья строчка досталась китайскому, а четвертая — немецкому (20%).

Большинство родителей хотят, чтобы их дети изучали иностранные языки. При этом они незнакомы с культурой других стран. Почти половина опрошенных (45%) не смогли назвать хотя бы одного зарубежного писателя, произведение которого они могли бы порекомендовать своим детям.

Социологический опрос проводили в июле 2022 года, в нем приняли участие 1000 родителей из разных регионов страны. До этого на II Всероссийском родительском форуме «Здоровое питание в школе и дома», который прошел в Саранске, назвали список самых любимых блюд школьников.