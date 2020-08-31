Родители возмутились требованием тестов на COVID-19 у школьников в ЯНАО

По их словам, детей грозятся не допустить к занятиям без соответствующего документа.

«В школе сказали, кто возвращается из отпуска, нужно чтобы родители сделали тест на корону или не допустят до занятий детей», — написал в группе «Лабытнанги сегодня» во «ВКонтакте» местнный житель.

Он подчеркнул, что проведение такого теста является платным. Мужчина отметил, что оплачивать процедуру должны те, кто требуют справку. То же самое касается студентов техникумов. В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме (ЯПАТ) студенты также якобы должны предоставить документ.

Как уточнила замдиректора ЯПАТ Ирина Колбина, вопрос «уже улажен». Справки не нужны, если учащиеся не выезжали за пределы ЯНАО.

«Данное требование неправомерно, поскольку не относится к полномочиям системы образования», — заявила начальник управления образования города Лабытнанги Людмила Муратова. Она попросила всех, кто столкнулся с данной инициативой, лично сообщать ей номера школ.