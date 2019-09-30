Родители петербургских школьников предложили отказаться от специализации в начальных классах

«То, что называется „специализация“, начинается после восьмого класса. В начальной школе — это перегиб, который не дает ребенку в целом развиваться как личности. Это ошибка», — признал Богданов.

Он напомнил, что в начальных школах Петербурга специализации нет, поскольку это не соответствует учебному плану. Однако встречаются случаи с подобием «уклона». В частности речь идет о дополнительных занятиях вне программы, нацеленных на то, чтобы задать будущий профиль для школьника. В этом случае именно родители решают, будет ли их ребенок с первых классов углубленно изучать тот или иной предмет, отодвинув на второй план прочие дисциплины.