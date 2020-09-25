Родители испугались за качество образования детей из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение ведет к расслоению в классе. Одни ученики успешно продолжают учебу. Другим не хватает самоорганизации. В итоге некоторые дети перестают усваивать знания. Об этом сказали родители.

Такие выводы сделали специалисты созданного на базе НИТУ «МИСиС» центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University после опроса родителей. Результаты исследований оказались в распоряжении РБК.

Большинство респондентов (72%) рассказали, что во время онлайн-обучения дети часто отвлекаются. Учитель же не может следить за порядком. В итоге получается, что дисциплинированные школьники хорошо усваивают информацию, а менее сосредоточенным ребятам не хватает внимания преподавателей.

Директор EdCrunch University Нурлан Киясов высказал мнение, что во время онлайн-обучения многие школы лишь отправляют в мессенджеры «номера параграфа для обучения с родителями».

«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — считает Киясов.

Среди наиболее серьезных недостатков в дистанционном обучении мамы и папы назвали плохое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%), а также низкую цифровую грамотность преподавателей (20%), слабую мотивацию учеников (10%) и невысокое качество цифрового контента.

В опросе приняли участие 15 тысяч родителей детей школьного возраста в российских городах-миллионерах.

Ранее основатель образовательных сервисов Intalen и InLearno Александр Костин объяснил, почему у школьников зачастую нет желания учиться.