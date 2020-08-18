18 августа 2020, 10:29
Родители и учителя ХМАО выберут предметы для дистанционного изучения
Родители учеников и педагоги совместно выберут, какие предметы школьники будут изучать дистанционно. Алексей Дренин, директор департамента образования ХМАО, в беседе с ИА Ura.ru озвучил перечень доступных для этого уроков.
Так, например, в начальной школе предлагают дистанционное обучение по музыке, ИЗО, технологии и внеурочной деятельности. В основной — практикумы, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, в средней же — практикумы, ОБЖ, мировая художественная культура.
Дренин подчеркнул, что, если посещение школ будет запрещено, как в конце прошлого учебного года, то все предметы будут преподаваться дистанционно.