Родители и учителя ХМАО выберут предметы для дистанционного изучения

Так, например, в начальной школе предлагают дистанционное обучение по музыке, ИЗО, технологии и внеурочной деятельности. В основной — практикумы, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, в средней же — практикумы, ОБЖ, мировая художественная культура.

Дренин подчеркнул, что, если посещение школ будет запрещено, как в конце прошлого учебного года, то все предметы будут преподаваться дистанционно.