28 августа 2020, 16:02
Родители адыгейских учеников будут следить за качеством питания в школах
Мурат Кумпилов, глава Адыгеи, обязал министерство образования и науки региона организовать сбалансированное питание для школ региона. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Отмечается, что школьники начальных классов, 25,4 тысячи человек, получат бесплатное питание. Одна порция в среднем стоит 43 рубля.
Республике выделили 105 миллионов рублей на бесплатное питание для учеников начальных классов.
«Контроль за качеством питания младшеклассников руководитель региона поручил осуществлять при участии родительской общественности», — пояснили в пресс-службе главы Адыгеи.