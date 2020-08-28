Родители адыгейских учеников будут следить за качеством питания в школах

Отмечается, что школьники начальных классов, 25,4 тысячи человек, получат бесплатное питание. Одна порция в среднем стоит 43 рубля.

Республике выделили 105 миллионов рублей на бесплатное питание для учеников начальных классов.

«Контроль за качеством питания младшеклассников руководитель региона поручил осуществлять при участии родительской общественности», — пояснили в пресс-службе главы Адыгеи.