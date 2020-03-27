Родителей попросили помочь детям на дистанционном обучении

Демаков подчеркнул, что школьники получат задания в разном формате.

«К примеру, в виде классического задания, номера параграфов и тогда работа ведется перед книгой, как обычно. В обратную сторону ученик отправляет выполненные задания массой способов — главным образом через почту, на адрес учителя», — пояснил он.

По мнению преподавателя, сейчас на родителях лежит повышенная ответственность. Он призвал помогать детям учиться.

«Самое важное к чему я призывают родителей — обеспечить нахождение ребенка дома. Понятно, что многие работают и ребенок предоставлен самостоятельному режиму. Важно, что при таком формате обучения не школа, а именно родители отвечают за то, что происходит с ребенком — это полностью ответственность родителей. Родителям нужно выработать меры контроля того, что ребенок находится дома и работу нужно наладить самим», — добавил Демаков.

Эксперт убежден, что ученики не должны всего сидеть за компьютером.

«Что касается проверки того, чем именно ребенок занимается, то тут нужно исходить из того, что ребенок может не находиться у камеры и экрана, он может также сидеть с учебником и тетрадью. Мы контролируем не факт его нахождения у экрана, а факт того, что занят решением учебных задач», — уточнил учитель.

Он напомнил об обязанностях своих коллег при дистанционном обучении.

«И третий момент в том, что нужно ясно понимать, за что отвечают родители и школа. Что родители должны увидеть в виде активности учителей? Это три вещи: учитель отвечает за предоставление определенного образовательного алгоритма и задания, по которым работает ребенок; учитель отвечает за то, чтобы получить обратно эти материалы и оценивает их. И третье — учитель в установленное время находится на связи с ребенком. Очевидно, что учитель будет на связи во время урока, как в школе, то есть, к примеру, с 9:00 до 9:40. И вот на эти аспекты режима пребывания ребенка дома родителям нужно обратить внимание», —заключил Демаков.