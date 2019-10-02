Робототехника, программирование и исследования. Как малыши изучают цифровой язык в детсадах Богородска

В детских садах Богородска ребята изучают язык программирования с помощью дружелюбного робота, а еще танцуют под музыку Вивальди, и строят «теремок». В детских садах Богородского округа сейчас действуют особенные программы обучения и работают особенные люди.

Это действительно важный день почти для тысячи работников дошкольного образования. На конференции награждают лучших в своей профессии. Многие руководители-лидеры держат высокую профессиональную планку на протяжении нескольких лет. Всего в Богородском округе почти полсотни учреждений для детей дошкольного возраста. В большинстве из них применяются современные методики. В детском саду № 8 реализуются сразу две — для групп раннего возраста и детей постарше.

«Стали инновационными площадками Российской академии образования по реализации программ по STEM образованию. Это новое направление, которое развивает детей в области исследования, робототехники, дети занимаются мультипликацией, программированием», — сказала Марина Логинова, методист Управления образования Богородского округа.

Костя программирует мини-робота Bee-bot. Мальчик задает план действий и разрабатывает для умной пчелки маршрут приключений. В игровой форме дети изучают цифровой язык. А еще такая игрушка полезна для речевого развития дошкольников.

Инновационный подход воспитатели начали активно использовать с прошлого года после того, как прошли обучение. Лариса Кириллова в системе дошкольного образования уже 15 лет. Программу протестировала сначала на своих детях.

«Дети становятся более внимательными. Появляется интерес к обучению. Развиваются математические способности», — сказала Лариса Кириллова, воспитатель логопедической группы.

«Теремок» — еще одна инновационная программа для детей раннего возраста. В Богородском округе она есть всего в пяти детских садах. Специально для проектов приобрели новое оборудование. Все можно крутить, нажимать и даже стучать. Малыши учатся различать цвета, определять времена года.

«Это легкая адаптация детей, чтобы они менее были тревожные. Это сенсорное развитие детей», — сказала Надежда Немеренко, воспитатель раннего возраста.

А здесь мальчишки и девчонки готовятся к осенним праздникам. В программе — постановки и танцы на музыку Вивальди «Времена года». Мужчина-воспитатель — явление редкое. Игорь Чибисов работает с малышами полгода. По образованию — педагог-психолог и хоровой дирижер. Однако долгое время трудился инженером. Но решил, что у него другое призвание.

В 2019 году три дошкольных учреждения Богородского округа стали победителями в региональном конкурсе инновационных проектов. Детские сады получили денежные сертификаты, благодаря которым смогли приобрести новое оборудование.