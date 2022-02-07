Ряд российских вузов переведет студентов на удаленку

Некоторые российские вузы решили отправить своих студентов на дистанционное обучение. Удаленка начнется для молодых людей в феврале.

О переходе на дистанционный формат вузы сообщили на своих сайтах, написало РИА «Новости». Одним из таких высших учебных заведений стал Финансовый университет при Правительстве РФ. Студенты перейдут на удаленку с 7 февраля. В этот же день дистанционное обучение начнется в РУДН.

«Второй семестр в РУДН начнется в дистанционном формате. С 7 по 27 февраля все факультеты (институты/академия/высшая школа), за исключением подготовительного факультета, будут учиться полностью с использованием дистанционных технологий», — заявил ректор Олег Ястребов.

Обучение в смешанном формате продолжат в МГУ, а студентам РЭУ имени Плеханова разрешили самостоятельно выбирать между очным и дистанционном обучением. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) удаленка продолжается с 24 января. Также дистанционный режим продолжается в Высшей школе экономики.

Минобрнауки предоставило российским вузом возможность самостоятельно принимать решения, основываясь на эпидемической ситуации в регионе.