РФС намерен внедрить в школы уроки по футболу

По мнению Алаева, школьникам нужен третий урок физкультуры про футбол, чтобы они знали об этой игре больше и начали заниматься ей активнее. Отмечается, что РФС планирует решить эту инициативу с помощью Министерства спорта и Министерства просвещения. По данным издания, организация намерена привлекать студентов к развитию отечественного футбола.

«Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом», — добавил Алиев.