27 ноября 2020, 19:49
РФС намерен внедрить в школы уроки по футболу
Генсек РФС (Российский футбольный союз) Александр Алаев рассказал о намерении внедрить в школы новый предмет, который будет полностью посвященный футболу. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу РФС.
По мнению Алаева, школьникам нужен третий урок физкультуры про футбол, чтобы они знали об этой игре больше и начали заниматься ей активнее. Отмечается, что РФС планирует решить эту инициативу с помощью Министерства спорта и Министерства просвещения. По данным издания, организация намерена привлекать студентов к развитию отечественного футбола.
«Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом», — добавил Алиев.