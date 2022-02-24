РФ подготовит учителей для обучения детей из Донбасса

Подготовку преподавателей, которые станут обучать детей беженцев из Донбасса, организует Министерство просвещения России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова.

«Очень важно понять, какое количество детей может дополнительно приехать, чтобы планировать и их размещение, и процесс обучения. Мы организуем подготовку преподавателей и сделаем все для того, чтобы и ученики, и их родители чувствовали себя здесь как дома», — отметил министр.

По данным ведомства, с 28 февраля в школы РФ отправится учиться максимальное число детей из Донбасса.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что из признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали более 31 тысячи детей, включая одну тысячу сирот.

Ранее стало известно, что ДНР приостановили эвакуацию населения в Россию. По словам руководителя государственного образования Дениса Пушилина, обстановка в регионе после начала военной спецоперации России в отношении Украины остается спокойной.