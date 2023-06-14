Образование 14 июня 2023, 02:33 Результаты ОГЭ массово аннулируют в дагестанской школе из-за подсказок ученикам Pixabay

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Ученики одной из дагестанских школ, вероятно, будут пересдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ). Более чем 100 подростков решили задания не самостоятельно, сообщил Telegram-канал Baza.

В сообщении сказано, что нечестные результаты подвели в Курахской средней школе № 2. Там ученики девятых классов сдавали физику, историю и биологию. Как отметил врио министра образования и науки республики Яхья Бучаев, в помещениях установили камеры видеонаблюдения, однако хитрых девятиклассников это не остановило. Большей части абитуриентов кто-то подсказал ответы заданий.

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В связи с этим результаты экзамена будут аннулированы, детей отправят на передачу. Ситуация негативно отразилась на начальнике управления образования всего Курахского района. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, чиновника должны проверить правоохранительные органы, руководство намерено принять «конкретные меры».

Ранее стало известно, что экзамены в университете Воронежа не прервались даже после падения беспилотника в соседнее здание. Как подчеркнули в учреждении, происшествие никак не повлияло на рабочий процесс.