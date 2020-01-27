Голикова пообещала резкий рост бюджетных мест в вузах

Правительство предлагает с 2021 года увеличить число бюджетных мест в вузах на 18,8 тысячи. Потом «эта цифра будет резко возрастать», заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании руководства партии «Единая Россия».

Как пишет РИА «Новости», в 2021 году на финансирование новых бюджетных мест планируется потратить 2,5 миллиарда рублей, в 2022 году — 11,2 миллиарда, в 2023-м — 22 миллиарда рублей. До 2024 года включительно на эти цели выделят 70 миллиардов, уточнила Голикова.

В основном увеличение коснется региональных вузов. Об этом вице-премьер заявила, представляя нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, сообщило агентство RNS.

По словам Голиковой, это даст возможность молодым людям учиться и устраиваться на работу в своем родном регионе.

Ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. В послании Федеральному собранию 15 января он также предложил увеличить число целевых мест в медицинских вузах.

«По специальности „Лечебное дело“ 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности „Педиатрия“ — 75%», — говорил глава государства.