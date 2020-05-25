Резервный день для итогового сочинения в России назначили на 8 июня

Сроки проведения экзаменов для российских школьников в этом году передвинули из-за ситуации с коронавирусом. Резервным сроком для итогового собеседования в девятых классах выбрали 5 июня, а для сочинения в 11-х классах — 8 июня.

«Для проведения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах Рособрнадзором установлен новый дополнительный срок — 5 июня. <…> Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, регионы могут провести собеседование девятиклассников онлайн. Но для этого школам необходимо обладать материально-технической базой. Еще нужно обеспечить защиту экзаменационных материалов от разглашения.

Ранее резервный срок итогового собеседования назначили на 18 мая, а сочинения — на 25 мая. Как объяснили в Рособрнадзоре, не все школы в регионах смогли провести экзамены в назначенные дни. Именно поэтому даты решили сдвинуть.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в этом году колледжи и техникумы будут принимать новых студентов на основании школьных аттестатов. Выпускники учреждений среднего профессионального образования смогут поступить в вузы без ЕГЭ. Такие меры приняли из-за распространения коронавируса и борьбы с инфекцией.