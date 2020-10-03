facebook_pixel
    03 октября 2020, 15:03

    РЭУ имени Плеханова переведет часть студентов на «удаленку»

    Алена Макаренко

    Часть студентов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова перейдет на дистанционное обучение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
    РЭУ имени Плеханова переведет часть студентов на «удаленку»

    Дистанционное обучение для них начнется с 5 октября.

    «Мы переходим частично на дистанционное обучение до 28 октября. Перешли заочники и очно-заочники», — говорится в сообщении.

    Студенты с очной формы обучения по программе бакалавриата продолжат посещать университет.

    Сотрудники профессорско-педагогического состава старше 65 лет и/или с хроническими заболеваниями также перейдут на «дистанционку» до 28 октября.

    На неопределенный срок студентов МАРХИ тоже отправляют на «удаленку» начиная с 5 октября.

    Накануне в Минобрнауки заявили, что пока что не планируется переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения из-за роста новых случаев коронавируса.

    На «удаленку» переходят и сотрудники компаний и предприятий. Власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников с 5 октября. Это требование коснется в первую очередь офисных работников, отметила «Газета.ru». За нарушение указа об «удаленке» компаниям придется заплатить до 300 тысяч рублей.

    Этому же примеру последует и Санкт-Петербург.

    В Москве за последние сутки выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 23 мая. За минувшие 24 часа столичные медики зафиксировали 2884 новых случаев.

    Новости SMI.FM