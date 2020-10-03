РЭУ имени Плеханова переведет часть студентов на «удаленку»

Дистанционное обучение для них начнется с 5 октября.

«Мы переходим частично на дистанционное обучение до 28 октября. Перешли заочники и очно-заочники», — говорится в сообщении.

Студенты с очной формы обучения по программе бакалавриата продолжат посещать университет.

Сотрудники профессорско-педагогического состава старше 65 лет и/или с хроническими заболеваниями также перейдут на «дистанционку» до 28 октября.

На неопределенный срок студентов МАРХИ тоже отправляют на «удаленку» начиная с 5 октября.

Накануне в Минобрнауки заявили, что пока что не планируется переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения из-за роста новых случаев коронавируса.

На «удаленку» переходят и сотрудники компаний и предприятий. Власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на дистанционный режим работы до 50% сотрудников с 5 октября. Это требование коснется в первую очередь офисных работников, отметила «Газета.ru». За нарушение указа об «удаленке» компаниям придется заплатить до 300 тысяч рублей.

Этому же примеру последует и Санкт-Петербург.

В Москве за последние сутки выявили наибольшее число случаев COVID-19 с 23 мая. За минувшие 24 часа столичные медики зафиксировали 2884 новых случаев.