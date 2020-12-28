Решение о продлении удаленки в вузах примут после новогодних каникул

Решение о дистанционном обучении в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля власти примут после новогодних каникул. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Как пишет РИА «Новости», министр пока не готов прогнозировать дату завершения онлайн-обучения в высших учебных заведениях.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», — сказал Фальков журналистам.

После новогодних каникул власти оценят результаты вакцинации, количество заболевших не только коронавирусом, но и гриппом. По мнению министра науки и высшего образования, необходимо подумать, переводить студентов на очное обучение или нет. Даже если ситуация с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге не ухудшится, решение о завершении дистанционного обучения в вузах может привести к росту заболеваемости.