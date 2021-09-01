Репетиторы дали советы по подготовке к ЕГЭ

Репетиторы дали советы, как сдать ЕГЭ на высокие баллы. Об этом сообщила газета «Известия».

В первую очередь они рекомендовали тщательно изучить критерии оценки экзаменов. Для это нужно зайти на сайт ФИПИ — Федерального института педагогических измерений. Там можно найти много полезных материалов для тех, кому предстоит сдавать экзамен. Понимание структуры экзамена поможет при составлении плана подготовки.

Также репетиторы посоветовали найти удобный формат подготовки. Например, выделить для каждого предмета отдельный день.

«Дисциплина очень важна при подготовке к экзаменам. Составьте расписание, по которому будет удобно готовиться к экзаменам», — рекомендовали они.

Также специалисты отметили, что важно внимательно читать задание и обращать внимание на любые мелочи.

«Например, если вы пишете небольшой текст на английском языке и в задании указано, что текст должен состоять из 12–15 предложений, обязательно следуйте этому указанию», — рассказали они и добавили, что из-за невнимательности можно набрать меньше баллов.