Образование 23 мая 2023, 13:59 Репетитор Смолер рассказала, какие задания ЕГЭ по русскому нужно делать последними Репетитор Смолер: последний блок заданий по русскому языку лучше решать в самом конце

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Последний блок заданий ЕГЭ по русскому языку лучше всего решать в конце. Об этом изданию NEWS.ru сообщила репетитор Вероника Смолер. Преподаватель объяснила, что особенной концентрации требует сочинение.

Времени на последний блок ученику потребуется больше всего.

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«Последний блок заданий [ЕГЭ по русскому языку] — с 22-го по 27-е — я советую решать последним. Одно из заданий этого блока — это объемное сочинение, которое обычно требует от выпускника большей концентрации и анализа прочитанного текста», — добавила Смолер.

Репетитор предложила разбить ЕГЭ на пять блоков, а затем выполнять их по порядку. Мозгу, по ее словам, легче всего настроиться на однотипные задания.