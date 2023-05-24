Образование 24 мая 2023, 14:39 Репетитор Смолер рассказала, как можно обмануть мозг, чтобы удачно сдать экзамены Репетитор Смолер: советую начинать с тех заданий, которые не вызывают особых трудностей

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Репетитор по русскому языку Вероника Смолер в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовала школьникам перед сдачей ЕГЭ «обманывать мозг». По ее словам, мозгу проще вникнуть в задания, если решать их по определенной системе.

В первую очередь можно решить те, которые не вызывают больших трудностей.

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«Я советую начинать с тех, которые обычно не вызывают у вас особых трудностей. Так вы подарите себе легкие эндорфины», — процитировал сайт kp.ru репетитора.

Если вы начнете решать самые сложные, то можете потратить на них уйму времени и так и не дойти до остальных задач, резюмировала Смолер.