Репетитор Коршунова дала советы, как подготовиться к ЕГЭ за две недели

Профессиональный репетитор по русскому языку Ксения Коршунова дала советы, как подготовиться к ЕГЭ всего за две недели и получить высокий балл. Об этом написал сайт kp.ru.

«За две недели нужно четко распланировать оставшиеся дни, то есть, например, один день посвятить математике, один день русскому языку, один обществознанию. И так — по кругу. Эта тактика себя оправдала. Есть время выяснить, где „белые пятна“, а что хорошо усвоено, а также возможность найти ответы на задания и закрепить материал», — посоветовала Коршунова.

Она также отметила, что необходимо делать ставку на то, что легче получается, то есть учить по принципу сопротивления. Таким образом можно не потерять баллы.

Кроме того, она посоветовала ученикам не пренебрегать отдыхом и давать себе время на разгрузку.

«Обязательно требуется разгрузка. Один день в неделю нужно посвятить любимым занятиям. Да и в остальные дни — не забывать про полноценный сон (минимум восемь часов). Прогулки на свежем воздухе очень важны», — резюмировала репетитор.