Образование 29 марта 2024, 15:16 Репетитор Исаева посоветовала родителям выпускников внимательно читать отзывы о работе преподавателей

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Родителям выпускников, перед тем как брать репетиторов для детей, следует оценить работу преподавателей по их портфолио и отзывам. Об этом rostovgazeta.ru сообщила ростовский репетитор Ангелина Исаева.

По словам специалиста, некоторые преподаватели делятся в портфолио результатами сдачи своих выпускников. Хорошо найти такого репетитора, который готовил кого-то из знакомых, и ученик получил высокие баллы.

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«Узнавайте у них, как на самом деле проходил процесс и чего он помог достичь», — сказала Исаева.

Индивидуальные уроки более эффективны чем групповые. На них преподаватель достаточно много времени уделяет тем темам, которые вызывают сложности у одиннадцатиклассника, добавила специалист.